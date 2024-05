Guilherme Rosolen conquista o bronze no Campeonato Brasileiro Absoluto

O nadador americanense Guilherme Rosolen conquistou a medalha de bronze nos 100 m borboleta do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação nesta sexta-feira (10). A competição, disputada no Rio de Janeiro, serve como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris.

Rosolen finalizou a prova em 52s65, atrás apenas do campeão Kayki Mota, que se classificou para a olimpíada com tempo de 52s56, e Vinícius Lanza, que terminou em segundo, com 52s63.

Guilherme Rosolen (direita) terminou a prova em 52s65; Vinícius Lanza, ao lado, ficou em segundo – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Apesar da medalha, o americanense não conseguiu a vaga nos jogos nos 100 m borboleta. Agora, ele volta à piscina neste sábado (11), quando compete nos 50 m livre, em outra oportunidade de conquistar o índice.

A sexta-feira também contou com atletas da Natação Americana competindo. Isabela Piragine, Lucas Pelegrini e Matteo Visotto nadaram nos 200 m costas, enquanto Thays Lira participou dos 200 m borboleta. No entanto, nenhum deles chegou às finais.

Neste sábado, além de Rosolen, competem os irmãos Vitor e Manuela Sega, da equipe americanense. Eles irão nadar as provas de 800 m livre e 50 m livre, respectivamente.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.