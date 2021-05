Distribuição gratuita de almanaque do Rio Branco tem início na próxima segunda

Após adiamento em função da fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a distribuição do “Almanaque do Rio Branco – O Embaixador de Americana” tem início na próxima segunda-feira (10), na Biblioteca Municipal de Americana.

Para conseguir um exemplar, o interessado deve preencher um formulário online, que estará disponível a partir desta quinta-feira (6). No cadastro é necessário informar nome completo, e-mail, CPF, endereço e número do celular. Um e-mail de confirmação será enviado.

Distribuição do almanaque começa na segunda-feira – Foto: Juarez Godoy

Para retirar um exemplar é preciso apresentar o documento original informado no cadastro. São 500 exemplares disponíveis, que serão entregues por ordem de chegada, ou seja, o preenchimento do formulário não garante que a pessoa irá conseguir o almanaque. A distribuição vai até o dia 21 deste mês, ou até quando se esgotarem os livros.

A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro. O horário de atendimento ao público é das 11h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Resultado de 20 anos de pesquisa do jornalista Claudio Gioria, o almanaque contém 576 páginas e detalha a história do Rio Branco desde sua fundação, em 1913. Há, inclusive, a ficha técnica de todos os jogos disputados pelo Tigre, assim como biografias de todos os jogadores e treinadores que trabalharam no clube.

O livro foi produzido por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, com produção cultural da 3marias e patrocínio dos Supermercados São Vicente.

A obra ainda conta com projeto gráfico e tratamento de imagem de Fábio Jacomini, revisão de Carolina Alves Ferreira e Janete Stela Domenica, e composição de capa de Eliane Deliberali e Juarez Godoy. A redação e a edição são de Gioria.