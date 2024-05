Décio Vitta é liberado para 9,9 mil pessoas e final tem já 5 mil ingressos vendidos

O estádio Décio Vitta foi liberado no início da tarde desta quarta-feira (1º) para receber até 9.999 pessoas no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A4, contra a Francana, agendada para o próximo sábado (4), às 15h, em Americana. Segundo parcial informada pelo Rio Branco, 5 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a decisão.

Nos últimos dias, o Tigre realizou uma força-tarefa para conseguir a liberação, já que até a semifinal, contra o XV de Jaú, o estádio podia receber até 4,5 mil pessoas nos setores da Cativa e do Setor C – este último onde geralmente fica a torcida organizada Malucos do Tigre.

Arquibancada visitante do estádio Décio Vitta foi dividida ao meio para a final contra a Francana – Foto: Rio Branco/Divulgação

Ainda na semana passada, dias antes do acesso para a Série A3 ter sido conquistado em Jaú, o clube começou a estudar os laudos para que os setores B (entre a cativa e a arquibancada visitante) e D (próximo aos mastros) tivessem permissão para receber público.

Em vistoria nesta quarta, com as presenças de engenheiros, da PM (Polícia Militar), do Corpo de Bombeiros e de representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol), o setor B foi liberado e o setor A, da arquibancada visitante, que comportava 6,3 mil pessoas, recebeu uma divisória para acomodar tanto torcedores do Tigre quanto da Francana. Já o setor D seguirá interditado.

“O grande setor visitante foi dividido ao meio para comportar mais torcedores riobranquenses. A liberação foi até 9.999 porque a partir de 10 mil tem outras regras e são necessárias outras vistorias, o que seria um processo burocrático mais demorado”, explicou a assessoria do Rio Branco.

A expectativa do Tigre é de que o público no próximo sábado seja maior que os 4.555 registrados contra o XV na semifinal. Até o momento, de acordo com a agremiação, 5 mil ingressos para a final foram vendidos antecipadamente.

As entradas antecipadas custam R$ 20 para as cativas e R$ 15 para as arquibancadas até sexta-feira (3), às 17h, ou até esgotarem os ingressos. No dia do jogo, os valores voltarão aos praticados normalmente, ou seja, a cativa terá valor de R$ 40 inteira e R$ 20 meia, enquanto a arquibancada custará R$ 30 inteira e R$ 15 a meia.

