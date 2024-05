Prefeitura inicia construção de nova praça esportiva na região do Portal

Nesta fase inicial, as equipes trabalham na terraplanagem da área - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana iniciou nesta segunda-feira (13) as obras de construção de uma nova praça esportiva no bairro Santa Sofia, na região do Portal. Com investimento de R$ 974 mil, o espaço contará com academia ao ar livre, quatro quadras de beach tennis e duas quadras de basquete 3×3.

“As melhorias no esporte americanense não param. Muitas obras já foram entregues nos últimos meses, outras estão em andamento e agora temos mais uma praça começando a ser construída para a população, com um espaço amplo e infraestrutura de qualidade. São mais opções de lazer e exercícios físicos para toda a comunidade”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Nesta fase inicial, as equipes trabalham na terraplanagem da área, que fica localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. Além das quadras e da academia ao ar livre, a obra inclui também a implantação de áreas para quiosques, construção de passeio interno e externo com acessibilidade, instalação de alambrados, plantio de grama, instalações elétricas e hidráulicas e implantação de iluminação de LED.

“Mais uma importante obra que começa a sair do papel para beneficiar a nossa população. Este espaço será transformado em uma moderna área de lazer, convivência e atividades físicas logo na entrada da cidade, com o objetivo de reunir a comunidade e promover saúde e bem-estar”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento total no novo espaço é de R$ 974.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana e R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares.