Débora, Leila e Stephanie Soares são convocadas para Pré-Olímpico de basquete

As americanenses Débora Costa, Leila Zabani e Stephanie Soares foram convocadas para o Pré-Olímpico de basquete feminino. A competição vale uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris e será realizada entre os dias 8 e 11 de fevereiro, em Belém, no Pará.

Ao todo, 15 atletas foram chamadas pelo técnico José Neto. Débora é armadora e defende as cores do Sesi. Em 2023, conquistou cinco títulos em cinco finais disputadas, incluindo Americup e Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ela celebrou mais uma convocação. “É uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. Estou muito feliz, focada e confiante, vamos dar nosso melhor para garantir nossa vaga para Paris”, disse ao LIBERAL a jogadora de 32 anos.

Leila, por sua vez, é ala e joga pelo Ituano. Assim como Débora, foi medalha de ouro no Pan de Santiago com a equipe do Brasil. Também com 32 anos, foi um dos destaques da equipe, sendo a maior pontuadora da equipe no torneio.

Leila Zabani e Débora Costa foram convocadas novamente – Foto: Marcos Limonti

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Stephanie, por fim, é uma jovem promessa do basquete brasileiro. Aos 23 anos, ela é nascida em Americana, mas morou em Nova Odessa durante a infância. No ano passado, foi selecionada pelo Dallas Wings na 4ª escolha do Draft da WNBA, a principal competição de basquete feminino dos Estados Unidos.

Apesar disso, ainda não entrou em quadra pela equipe, já que passou a última temporada inteira se recuperando de lesão.

Stephanie vai defender o Dallas Wings – Foto: Reprodução / Instagram

Disputa

No Pré-Olímpico, por fim, o Brasil está em um grupo com Austrália, Sérvia e Alemanha. As três melhores equipes garantem vaga na Olimpíada de Paris. Apenas a França, anfitriã, e os Estados Unidos, que venceram a Copa do Mundo de 2022, estão classificadas por antecedência.