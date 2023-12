Débora Costa celebra conquista do Paulista pelo Sesi Araraquara

A americanense Débora Costa encerrou o ano de 2023 com mais um título para a coleção. Nesta quarta-feira, a armadora se sagrou vencedora do Campeonato Paulista de basquete feminino com o Sesi Araraquara, após vitória por 64 a 58 contra o Santo André.

Americanense termina 2023 com cinco títulos – Foto: Divulgação

A equipe também venceu o estadual em 2022 e 2021. O troféu conquistado no Ginásio Prudentão, em Itu, foi o quinto da atleta no ano. Foram cinco finais disputadas entre clube e seleção brasileira, com 100% de aproveitamento. Ao LIBERAL, a armadora de 32 anos celebrou a temporada vitoriosa.

“Feliz demais com esta conquista, veio para coroar o todo trabalho e dedicação da nossa equipe. 2023 foi um ano incrível, foram cinco finais e cinco títulos, incluindo os títulos na seleção brasileira”, afirmou.

Com o Sesi Araraquara foram três taças conquistadas. O principal título faturado pela equipe na temporada foi o da LBF (Liga de Basquete Feminino), no mês de setembro. Essa foi a primeira conquista nacional do Sesi, com participação ativa de Débora, que jogou 17 minutos no duelo final. Além disso, o time ainda venceu os Jogos Abertos do Interior, em outubro.

No cenário internacional, o ano foi positivo também com a seleção brasileira. No mês de julho, a americanense fez parte do time que venceu a Americup, diante dos Estados Unidos. Na ocasião, Débora foi titular em seis das sete partidas da campanha.

Por fim, a seleção conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no fim de outubro. Sob o comando de João Camargo, técnico do Sesi, Débora foi capitã em boa parte da competição. A equipe brasileira ainda contou com a também americanense Leila Zabani.