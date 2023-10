Maior pontuadora, Leila Zabani fala em ‘dever cumprido’ na seleção

A ala americanense Leila Zabani comemorou a conquista da medalha de ouro com a seleção brasileira feminina de basquete, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no último domingo, após vitória sobre a seleção da Colômbia, por 50 a 40.

A jogadora foi a maior pontuadora do Brasil no torneio, com 57 pontos anotados, sendo dez deles somente na final, e destacou a sensação de dever cumprido em entrevista ao LIBERAL.

Leila observa a medalha de ouro no pódio no Chile – Foto: Miriam Jeske / COB

“O sentimento é de dever cumprido e de orgulho em representar o Brasil. Feliz pela conquista e por ver tanta gente torcendo e nos apoiando!”, comentou a ala.

Além de Leila, outra jogadora nascida em Americana que participou da conquista foi Débora Costa, que atuou como titular e foi a capitã da equipe na decisão, tendo anotado sete pontos.

A armadora faturou seu segundo título consecutivo no Pan, uma vez que também fez parte do time campeão em Lima-2019. A seleção também venceu o Pan em 1967, 1971 e 1991.

FINAL

Em quadra, o Brasil venceu o primeiro quarto por 23 a 15, com Leila bem nas bolas de três e Érika castigando no garrafão. Com as defesas mais eficientes que os ataques, o duelo foi para o intervalo com apenas 32 a 23.

O terceiro período teve apenas 6 a 6 na parcial e o Brasil seguia à frente, com 38 a 29, mas com baixo aproveitamento no ataque. No último período, o ataque funcionou um pouco melhor, com destaque para Débora, e o Brasil fechou vencendo por 50 a 40.

OUROS

Por enquanto, todos os americanenses que competiram em Santiago conseguiram medalha de ouro. Além de Débora e Leila, outros dois atletas nascidos em Americana chegaram ao topo do pódio: Murilo Sartori, na natação, e Guilherme Mapelli, na canoagem slalom, sendo que este último obteve a vitória também no domingo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.