Atleta do ABC conquista medalha de prata no Mundial de BMX, nos Estados Unidos

Tiago Bueno ficou em segundo lugar na categoria 15 anos masculino; equipe de Americana contou com oito atletas

O atleta Tiago Bueno, que defende o ABC (Americana Bicicross Clube), conquistou a medalha de prata do Campeonato Mundial de BMX, disputado em Rock Hill, nos Estados Unidos. Na última semana, ele competiu pela categoria 15 anos masculino e garantiu o posto de segundo melhor piloto do mundo em sua prova. Ao todo, o ABC teve oito atletas na competição.

Ele ficou atrás apenas de Kyle Nielsen, dos Estados Unidos, enquanto o pódio foi completado por Matteo Pigo, também norte-americano. De acordo com o presidente do ABC, Douglas Campos, Tiago é um dos destaques da equipe desde que iniciou a trajetória no BMX.

Tiago Bueno ficou em segundo lugar na sua categoria – Foto: Divulgação

“O Tiago, que foi o resultado mais expressivo, hoje é o número dois do mundo na categoria dele. É um menino que sempre se destacou no BMX nas categorias de base, sendo campeão em todas as categorias, e deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. Tem tudo para ser um grande piloto e, quem sabe, um representante nosso em um futuro olímpico”, disse.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Douglas ainda destacou o empenho do restante da equipe que esteve presente em Rock Hill. “Só o fato de conseguirem estar lá presentes já é uma grande vitória. Nesta modalidade, infelizmente, é muito difícil conseguir recursos e patrocínios, então a grande maioria vai com recursos próprios e muito esforço. A gente dá os parabéns a todos que estiveram lá”, completou o presidente do ABC.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Também estiveram em ação no Mundial Gabriel Henrique, na categoria 9 anos masculino; Pietro Arcuri, 12 anos masculino; Monara Lúcia, 14 anos feminino; Murilo Arcuri, 16 anos masculino; Eduardo Oliveira, 45+ masculino; Kauê Leal, Júnior masculino, assim como Leonardo Camargo, da mesma categoria.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.