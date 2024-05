Felipe Bardi e Vitor Hugo disputam Ibero-Americano a partir desta sexta

Os corredores Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda, de Americana, entram em ação nesta sexta-feira (10) pelo Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, disputado em Cuiabá (MT). A competição vale para a obtenção de índices olímpicos e pontos no ranking da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), visando os Jogos de Paris. No último fim de semana, ambos estiveram representando o Brasil no Mundial de Revezamento, nas Bahamas.

O Ibero-Americano acontece a cada dois anos em países ibero-americanos, Andorra e países africanos que têm espanhol ou português como língua oficial. A delegação brasileira é a maior do torneio, com 86 atletas. Ao todo, são 556 competidores de 24 países.

Felipe Bardi e Vitor Hugo competem em Cuiabá a partir desta sexta – Foto: Divulgação

Bardi irá disputar os 100 m rasos já no primeiro dia do torneio, com semifinal prevista para as 18h50. Caso se classifique à final, voltará à pista às 20h40. Além disso, o atleta do Sesi-SP vai participar do revezamento 4×100 m no domingo (12), às 9h30, em prova única.

Na categoria individual, Felipe Bardi já alcançou o índice olímpico em 2023, ao finalizar os 100 m em 9s96 – assim, está perto de ser confirmado em Paris. No revezamento, por outro lado, a equipe brasileira ainda não se garantiu nos jogos via Mundial e terá mais uma oportunidade em Cuiabá.

Ao lado do americanense, foram convocados pela CBAt no 4×100 m Erik Cardoso, também do Sesi; Paulo André Camilo, do Caes; Rodrigo do Nascimento e Gabriel Garcia, do Pinheiros; e Renan Gallina, do Maringá.

“As expectativas são sempre as melhores, a gente teve uma sequência boa nos Estados Unidos e agora quero voltar a Cuiabá, onde corri ano passado no Troféu Brasil e tenho ótimas recordações”, disse.

“Espero fazer um ótimo resultado, que a gente possa correr em paz e tranquilos, que é o mais importante. Que a gente traga mais alegria ao Brasil e, quem sabe, buscar mais uma medalha”, completou.

Vitor Hugo

Vitor Hugo, por sua vez, compete no revezamento 4×400 m misto nesta sexta, em prova única às 19h50. A categoria não disputou o Mundial de Revezamentos e ainda precisa do índice para ir a Paris. Já no 4×400 m masculino, o americanense ajudou a classificar a equipe brasileira no último fim de semana. A equipe vai à pista no domingo, às 21h05, na última prova do Ibero-Americano.

“A expectativa está muito boa para ganhar a prova do 4×400 m masculino se todos entrarem e correrem como no Mundial”, afirmou. “Fiquei sabendo hoje (quinta) que amanhã também vou no revezamento misto”, finalizou Vitor, que não havia sido convocado inicialmente para a prova.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.