Proporção de diagnósticos de autismo é maior entre pessoas do sexo masculino

Lucelmo Brito, especialista em educação inclusiva, alerta para subnotificação por conta de gênero - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) é uma condição que afeta pessoas em diferentes graus e manifestações, e embora seja reconhecido por sua complexidade, um padrão tem se destacado: a prevalência maior no sexo masculino. A proporção é de quatro meninos diagnosticados com TEA para cada menina com a mesma condição.

“As meninas têm realmente menos autismo do que os meninos. Sabemos que há um fator genético e um fator hormonal envolvidos, mas não compreendemos como eles interagem para resultar nessa disparidade de diagnósticos”, afirma Lucelmo Lacerda de Brito, doutor em educação e especialista em educação especial, inclusiva e políticas de inclusão.

De acordo com o especialista, as meninas, embora em menor número, tendem a ser subnotificadas. “Há uma série de estudos em andamento tentando avaliar essa questão, mas aparentemente, não está relacionado nem aos critérios diagnósticos padrão nem à hipótese de que os protocolos de avaliação foram concebidos considerando principalmente o comportamento masculino”, explico Lucelmo.

Um dos aspectos que tem sido sugerido como influenciador dessa subnotificação é a maneira como as expectativas de gênero moldam a percepção e a avaliação dos comportamentos.

“Parece que tem muito mais a ver com as expectativas de gênero que temos em relação a meninos e meninas”, diz o especialista. “Essas diferentes expectativas levam as meninas a passarem despercebidas em processos de avaliação, já que muitas vezes seus comportamentos atípicos são interpretados como mais aceitáveis dentro dos padrões sociais”.

Por exemplo, situações de retraimento social podem ser interpretadas de forma diferente dependendo do sexo da criança. “Um menino retraído é mais provável que alguém indique a necessidade de uma avaliação, enquanto que uma menina pode ser considerada apenas tímida, de acordo com as expectativas de que ‘meninas devem ser mais recatadas’”, destaca o especialista.

Segundo o doutor em educação, esses estereótipos de gênero podem influenciar diretamente na identificação precoce e no acesso a intervenções adequadas para meninas com TEA.

Por que tem se falado tanto em autismo?

Nos últimos anos tem havido um aumento no debate e na conscientização sobre o autismo, embora o transtorno sempre tenha existido.

A descrição inicial do autismo infantil foi feita pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner em 1943, quando publicou a obra “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”, descrevendo casos de 11 crianças com características de isolamento extremo e necessidade de preservação da mesmice.

Segundo a professora Marly Fernandes, do curso de psicologia da PUC-Campinas, várias hipóteses podem explicar porque o tema está sendo mais debatido ultimamente.

Uma delas é o acesso a mais informações e a conscientização crescente da população em geral. Além disso, a melhor capacitação de profissionais de saúde e educação para realizar o diagnóstico também pode estar contribuindo para que haja mais discussão.

Outro fator é o engajamento e participação ativa de familiares, profissionais e pessoas com autismo, que têm fortalecido a comunidade autista.

“Esse engajamento tem influenciado o financiamento de pesquisas e o surgimento de leis que buscam garantir amplos direitos, maior reconhecimento e redução do estigma”, explica Marly.

O que é mito quando se fala em autismo ❌

➡️ Vacinas causam autismo: isso é decorrente de uma fraude que já foi superada e já há pesquisas que desmentem tal afirmação

➡️ Falta de amor da mãe ou do pai ou uma falha emocional na relação com os pais: o autismo é uma condição congênita com larga medida genética

➡️ Que o autismo não tem tratamento: existem práticas baseadas em evidência que apoiam essas pessoas, que podem ter um ganho significativo de qualidade de vida

Fonte: Lucelmo Lacerda de Brito, doutor em educação e especialista em educação especial, inclusiva e políticas de inclusão