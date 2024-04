Guarda prende suspeito de matar morador de Sumaré dentro de ônibus

Um morador de rua apontado pela polícia como suspeito de matar o passageiro Felipe Leandro, 27 anos, dentro de um ônibus metropolitano, após tentar impedir um assalto ao motorista do coletivo, foi preso na tarde desta quinta-feira (4) pela GCM (Guarda Civil Municipal), no Jardim Eulina, em Campinas.

O crime aconteceu no domingo (31), na Rodovia Anhanguera, no trajeto de Campinas a Sumaré, cidade onde morava a vítima. O criminoso fugiu levando R$ 250 em dinheiro da empresa dona do ônibus.

A vítima Felipe Leandro, de 27 anos, morava em Sumaré – Foto: Reprodução

A imagem do circuito de câmeras do coletivo ajudou na identificação de Fabian Aparecido Cação Ribeiro, 46 anos, por policiais civis da DIG/Deic (Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Campinas.

As imagens de Ribeiro foram compartilhadas com as demais forças de segurança da cidade e, durante o patrulhamento no Jardim Eulina, o indivíduo foi detido.

Ele foi conduzido à sede da delegacia especializada em Campinas, onde teria sido reconhecido por várias testemunhas que estavam no ônibus e presenciaram o crime.

Pela gravação do equipamento também foi possível confirmar as tatuagens no braço do autor, que coincidiram perfeitamente com as marcas exibidas pelo suspeito, de acordo com a polícia.

O homem teve o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça pelo período de 30 dias, que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

CRIME

Segundo o boletim de ocorrência, Felipe embarcou no coletivo no ponto de ônibus da Rodoviária de Campinas. O criminoso entrou no coletivo na estação de transferência da Avenida Lix da Cunha, próximo à Rodovia Anhanguera, no trevo da Bosch, e ficou atrás do motorista.

Por volta das 22h, após o coletivo andar alguns metros, o homem anunciou o assalto, utilizando uma faca. Naquele momento, Felipe tentou impedir o roubo, mas foi atingido por dois golpes de faca, um na região do tórax e o outro na perna.

Depois, o criminoso mandou o motorista abrir a porta para ele descer do ônibus e fugiu.

A vítima foi socorrida pelo próprio motorista do ônibus até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão, em Sumaré, mas não resistiu aos ferimentos.