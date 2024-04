Região tem previsão de umidade baixa e calor acima da média para o período

A formação de uma massa de ar seco e a influência de um sistema que impede a ocorrência de chuvas deverão diminuir a umidade do ar e elevar as temperaturas máximas em Americana e região nesta semana, segundo previsão do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Máximas na região devem ficar entre 33°C e 34°C até a próxima sexta-feira (3) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A tendência é que, até sexta-feira (3), as máximas estabilizem entre 33°C e 34°C, enquanto as mínimas fiquem entre 19°C e 21°C. Já a umidade do ar pode chegar a 30%, situação que demanda cuidados em relação à saúde, principalmente de pessoas que têm comorbidades.

“São recomendáveis a prática de hidratação regular, pela ingestão de bebidas não alcoólicas, e a umidificação de ambientes durante as tardes. Além dos impactos na saúde, a umidade baixa favorece a propagação de focos de queimadas, como com o descarte inadequado de bitucas de cigarro, que deve ser evitado”, alertou o Cepagri.

Embora a previsão seja de temperaturas acima da média para o período, cerca de 2°C a 3°C, o cenário não se configura uma onda de calor na região, já que conforme critérios do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é necessário ter 5°C acima da média de máximas por um período de pelo menos três dias.

“Muitas vezes o termo é usado indiscriminadamente ou com má-intenção, o que é ruim, porque um prognóstico adequado de onda de calor serve para implementar medidas para amenizar os impactos na saúde e no bem estar das pessoas. O uso inadequado acaba banalizando a terminologia”, atentou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Uma massa de ar seco e um sistema de baixa pressão, que retira a umidade de uma área e desfavorece a formação de nuvens – e consequentemente, de chuvas -, quando atuam em conjunto em uma região, diminuem a umidade e aumentam as temperaturas.

A previsão, segundo Bruno, é que essa situação se intensifique durante a semana e há indicativos, ainda não confirmados, de que o calor poderá aumentar no sábado e no domingo.