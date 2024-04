Passageiro tenta evitar assalto a motorista e é morto a facadas dentro de ônibus em trajeto de Campinas a Sumaré

Um passageiro de 27 anos morreu esfaqueado na noite deste domingo (31), dentro de um ônibus metropolitano, após tentar impedir um assalto ao motorista, na Rodovia Anhanguera (SP-330). O caso aconteceu no trajeto de Campinas a Sumaré, cidade onde morava a vítima, identificada como Felipe Leandro.

O coletivo é da linha 637, que faz o trajeto Campinas – Picerno (Sumaré). O ladrão conseguiu fugir após esfaquear Felipe. Ele pegou R$ 250 do motorista e não foi encontrado até a publicação desta reportagem.

A vítima Felipe Leandro, de 27 anos, que morava em Sumaré – Foto: Reprodução

A vítima chegou a ser levada pelo próprio motorista do ônibus à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, Felipe embarcou no coletivo no ponto de ônibus da Rodoviária de Campinas. O criminoso entrou no coletivo na estação de transferência da Avenida Lix da Cunha, próximo à Rodovia Anhanguera, no trevo da Bosch, e ficou atrás do motorista.

Por volta das 22h, após o coletivo andar alguns metros, o homem anunciou o assalto ao motorista, utilizando uma faca. Neste momento, Felipe tentou impedir o roubo. Entretanto, foi atingido por dois golpes de faca, um na região do tórax e o outro na perna.

Depois, o criminoso mandou o motorista abrir a porta para ele descer do ônibus e tomou rumo incerto, ainda de acordo com o registro policial. O condutor afirmou que o coletivo possui sistema de monitoramento interno.

Em nota, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) lamentou o ocorrido e afirmou que está à disposição das autoridades para informações adicionais.

Um boletim de ocorrência de roubo seguido de morte foi registrado no Plantão Policial de Sumaré, e o crime será investigado pelo pelo 3° DP (Distrito Policial) de Campinas.

A EMTU diz que o crime ocorreu no km 108, na altura de Sumaré. Porém, o boletim de ocorrência usa como referência o endereço da estação onde o bandido entrou no ônibus, motivo pelo qual o caso deverá ficar sob responsabilidade da Polícia Civil de Campinas.

O velório e sepultamento serão realizados no Cemitério da Saudade, em Sumaré, às 14h30 e 16h30, respectivamente.