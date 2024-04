Ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalben confirma pré-candidatura à Prefeitura de Paulínia

Dirceu Dalben foi prefeito de Sumaré por dois mandatos e três vezes vereador - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O deputado estadual e ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalben (Cidadania), afirmou ao LIBERAL nesta quinta-feira (25) que é pré-candidato a chefe do Executivo de Paulínia. A declaração foi dada durante participação em um evento para entrega do Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul, em Americana.

“Sou pré-candidato”, respondeu Dirceu, quando questionado pela reportagem sobre a candidatura para prefeito de Paulínia. Na sequência, ele disse que sua equipe já está trabalhando na campanha — sem revelar, entretanto, quem será o seu vice.

Em outubro do ano passado, o político contou ao LIBERAL que tinha alterado o seu domicílio eleitoral para Paulínia, onde tem uma propriedade e pretende montar um escritório vinculado ao mandato como deputado. Porém, a mudança se deu por um convite para participar da eleição deste ano.

“É uma cidade com arrecadação muito organizada, bem diferente de Sumaré, por exemplo. Também não tem ocupação, não tem áreas de alagamento, não tem precatórios altos”, destacou o deputado na época.

Ele ainda antecipou três propostas que estarão no seu plano de governo: reativação do Teatro Paulo Gracindo, fomento da indústria cinematográfica e instalações, com o apoio do governo do Estado, de uma Etec e uma Fatec na cidade.

Dirceu Dalben foi prefeito de Sumaré por dois mandatos e três vezes vereador (1993, 2013 e 2017). Na última eleição foi o deputado estadual mais votado da RPT (Região Polo Têxtil), com 93.397 votos.

Entretanto, para que sua reeleição fosse oficializada, enfrentou um processo de impugnação da PRE (Procuradoria Regional Eleitoral), em função de uma condenação por improbidade administrativa, com decisão proferida em janeiro de 2019. O TSE aprovou o registro da candidatura e, desde então, exerce seu mandato.