Prefeitura de Sumaré realiza Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe neste sábado

A Secretaria de Saúde de Sumaré realizará neste sábado (4), mais um Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Podem receber a vacina pessoas a partir dos 6 meses. A vacinação ocorrerá das 9 às 15 horas. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação em uma das unidades de saúde.

A vacina será aplicada nas seguintes unidades: USFs e UBSs Bandeiranes, Ypiranga, São Judas, Denadai, Vasconcelos, Veccon, Picerno, Bordon, Matão, Nova Terra, Santa Clara, Paraíso, Maria Antônia, Florely, Dall’Orto, CIS Nova Veneza, Trevo e Viel.

“É fundamental que a população se proteja do vírus H1N1 e, a melhor forma, é fazendo a vacinação. Para ampliar a vacinação, vamos realizar mais um Dia D, para as pessoas que não conseguem tomar a vacina durante a semana devido aos compromissos rotineiros. Nossas unidades de saúde estão prontas para receber a população, sempre com todos os cuidados e normas de proteção. A prevenção é fundamental”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. Além da vacinação, cuidados simples no dia a dia também podem evitar o contágio e transmissão da doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas; e não compartilhar objetos de uso pessoal.