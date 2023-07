Dirceu Dalben cogita disputar eleições em Paulínia

Dirceu Dalben já foi prefeito de Sumaré duas vezes - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Começam as articulações para o cenário político das próximas eleições municipais, em outubro de 2024. Uma delas diz respeito ao deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), que pode deixar seu atual domicílio eleitoral em Sumaré para disputar como prefeito de Paulínia.

O LIBERAL apurou que ele já foi convidado a participar do grupo da ex-candidata a prefeita, Nani Moura (MDB).

Atualmente, o domicílio eleitoral de Dirceu é na Escola Manuel Albaladejo Fernandes, na Chácara San Martin, região do Matão, em Sumaré. Caso realmente decida disputar o pleito na cidade vizinha, ele tem até maio de 2024 para solicitar a transferência do título.

O prefeito de Sumaré e filho do deputado, Luiz Dalben (Cidadania), disse em entrevista ao Programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (580 AM), nesta quinta, que apoia o pai em qualquer decisão. “Meu pai é deputado no Estado de São Paulo e pode ser prefeito no domicílio eleitoral de onde estiver”. Ele só diz lamentar que Dirceu não possa ser novamente prefeito, pois saberia que a cidade ficaria em boas mãos.

Atualmente, no entendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não é permitido a disputa do cargo por parentes diretos de prefeito reeleito. O objetivo é evitar que o titular do mandato use a máquina pública para manter o grupo familiar no poder.

Consultado sobre o assunto, Dirceu afirmou apenas que foi pautado por um mandato municipalista. “Avalio as possibilidades junto com a minha família e nosso grupo político. Então qualquer convite relacionado a este assunto é dessa forma que vou continuar procedendo”, afirmou.

HISTÓRICO. Dirceu Dalben foi prefeito de Sumaré por dois mandatos e três vezes vereador (1993, 2013 e 2017). Na última eleição foi o deputado estadual mais votado da RPT (Região Polo Têxtil), com 93.397 votos.

Entretanto, para que sua reeleição fosse oficializada, enfrentou um processo de impugnação da PRE (Procuradoria Regional Eleitoral), em função de uma condenação por improbidade administrativa, com decisão proferida em janeiro de 2019. O TSE aprovou o registro da candidatura e, desde então, exerce seu mandato.