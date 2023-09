Movimentação no Tivoli após o assalto na Vivara, em 5 de agosto - Foto: Claudeci Junior / Liberal

A joalheria Vivara informou ter constatado um prejuízo de R$ 9.990 após o assalto cometido na unidade do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, em 5 de agosto. Em denúncia, aceita pela Justiça no último dia 1º, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu para que o acusado seja condenado a pagar esse valor para a loja, a título de indenização.

Os R$ 9.990 são o preço total de 20 produtos que teriam sido perdidos durante o crime. Os itens e os respectivos valores foram informados pela Vivara à Justiça em 11 de agosto. A lista inclui anéis, brincos, colares, pingentes, corrente e pulseiras.

De acordo com o MP, essas joias foram roubadas, mas a loja e as autoridades não conseguiram recuperá-las. A denúncia não relata o que pode ter acontecido com os produtos. Procurada pela reportagem, a joalheria também não soube informar.

O acusado pelo roubo, Felipe Matheus Ramos Ferreira, de 29 anos, está preso. Conforme o LIBERAL noticiou, em 16 de agosto, o MP o denunciou por roubo com refém, emprego de arma de fogo, constrangimento ilegal e resistência.

Cinco dias depois, no entanto, o órgão fez um aditamento à denúncia, com a inclusão do pedido de indenização.

A 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara marcou para 30 de outubro, às 14h, a audiência de instrução, debates e julgamento. A defesa de Felipe criticou o recebimento da denúncia.

“O recebimento da denúncia neste momento se mostra precipitado, uma vez que ainda não foram disponibilizadas as imagens das câmeras de segurança do shopping, que certamente mostrarão uma narrativa diferente da atual. Isso viola o princípio da presunção de inocência do acusado, que está colaborando ativamente com as investigações”, afirmou o advogado Murilo Medrado Novaes.

O crime

Ao todo, a Polícia Militar recuperou R$ 365.020 em itens roubados. Durante a ação, segundo a denúncia, o acusado fez uma mulher de refém no caminho até o estacionamento e trocou tiros com policiais militares, entre eles um agente que estava de folga.

Ainda de acordo com a acusação, Felipe tomou o carro de um casal e, depois, entrou em outro veículo, onde ordenou que o motorista o ajudasse a fugir. Porém, cercado, ele se rendeu.