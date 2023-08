Assaltante fez duas funcionárias reféns durante o assalto - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O MP (Ministério Público) denunciou o suspeito de ter assaltado a joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 5. Ele vai responder por roubo com as qualificadoras de manter uma vítima como refém, emprego de arma de fogo, constrangimento ilegal e resistência. Se for condenado, pode pegar mais de 20 anos de prisão.

De acordo com o documento publicado nesta quarta-feira, a promotora Luciana Belo Steluti apontou que, inicialmente, o assaltante usou um revólver e rendeu duas funcionárias, obrigando-as a abrir o cofre. Ele chegou a ter acesso a R$ 365 mil em mercadorias, mas uma delas conseguiu acionar o botão do pânico e o alarme disparou.

Na tentativa de fuga, o suspeito usou a gerente da joalheria como refém até o estacionamento, mas foi seguido por um policial militar de folga, que avisou à corporação e tentou abordar o criminoso no estacionamento do shopping. O assaltante reagiu e atirou na direção do policial, que revidou.

O suspeito foi atingido de raspão no pescoço e, mesmo ferido, conseguiu tomar o carro de um casal, mas, como não conseguiu dirigir o veículo de câmbio automático, desceu do mesmo e abordou outro casal, levando o automóvel.

O homem foi cercado por outras equipes e acabou descendo do veículo e se entregando. As mercadorias foram recuperadas.

O assaltante passou por atendimento e, após a alta médica, foi encaminhado para um presídio da região, onde permanece à disposição da Justiça.

A promotora indicou ainda 12 testemunhas de acusação, incluindo as duas funcionárias rendidas na joalheria, os dois casais que foram abordados pelo suspeito e policiais militares que atuaram na ocorrência.

O advogado do acusado foi procurado, mas não antecipou qual seria a linha da defesa.