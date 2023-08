Assaltante saiu de loja do Tivoli com R$ 365 mil em mercadorias e fez mulher de refém

O homem acusado de ter assaltado a joalheria Vivara no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, saiu da loja com R$ 365.020 em mercadorias e fez uma mulher de 42 anos de refém no caminho até o estacionamento, na noite deste sábado (5).

Policias militares trocaram tiros com o suspeito no estacionamento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

As informações constam no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão do município. Segundo o documento, o acusado, de 29 anos, pegou 59 relógios, 42 pingentes, 16 pulseiras, 14 correntes, 56 anéis, 48 suportes para joias, dez tarraxas de brinco e 123 pares de brinco.

Todos os itens foram recuperados pela PM (Polícia Militar) e entregues para uma representante da joalheria.

Ainda de acordo com o registro policial, ao sair da loja, o homem reteve uma mulher e se deslocou com ela até o estacionamento, onde a liberou. Na sequência, houve trocas de tiro com policiais militares, entre eles um agente que estava de folga.

Durante a ocorrência, ele abordou os ocupantes de um Honda HR-V e tentou dirigir o carro, mas não conseguiu, motivo pelo qual abandonou o veículo.

Depois, entrou em outro carro, desta vez um Volkswagen Gol, e o conduziu em direção à saída do estacionamento. Porém, os militares conseguiram detê-lo e o levaram até a delegacia. Na unidade, a Polícia Civil determinou a prisão do acusado e apreendeu uma motocicleta que era utilizada por ele.

Na mesma noite, após o ocorrido, o Tivoli comunicou que “o caso foi resolvido” e que “o shopping funciona normalmente”. A Vivara ressaltou que “a segurança de todos é prioridade” e que “está colaborando com as autoridades competentes para a condução do caso”.