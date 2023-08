Joalheria é assaltada no Tivoli, em Santa Bárbara, e PM prende suspeito

Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estão no local; shopping ainda se manifestará sobre o caso, por meio de nota

A joalheria Vivara foi alvo de um assalto no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado. Um homem foi detido.

A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) estão no local. Ainda não há informações sobre o número de criminosos envolvidos e se algum produto foi roubado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma troca de tiros entre policiais e suspeitos, no estacionamento do shopping. Houve correria no local. Há relatos também de funcionários que se fecharam em suas lojas durante a ocorrência.

Procurado pela reportagem, o Tivoli informou que caso foi resolvido, que ninguém se feriu e que o shopping funciona normalmente.

Correção

Diferente do que tinha sido informado anteriormente, apenas um homem foi detido, e não dois.