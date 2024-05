Prêmio de R$ 1 milhão do Vida Cap Campinas sai para Sumaré

Uma moradora do bairro Bom Retiro, em Sumaré, ganhou neste domingo (12) a quantia de R$ 1 milhão no Vida Cap Campinas de Dia das Mães, no quarto sorteio desta edição do título de capitalização.

Além do prêmio máximo, mais pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) ganharam. Um morador do Jardim Santo André, em Hortolândia, vai dividir um prêmio de R$ 30 mil com mais três pessoas, ou seja, um valor de R$ 7,5 mil para cada sortudo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No Giro da Sorte, que pagou 30 cotas de R$ 5 mil cada, mais duas pessoas de Sumaré e duas de Hortolândia foram as premiadas.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira de Dia das Mães, o prêmio máximo, também de R$ 1 milhão, saiu para um morador de Americana, do Residencial Boa Vista.