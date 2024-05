Vida Cap do Dia das Mães premia morador de Americana com R$ 1 milhão neste domingo

Morador do Residencial Boa Vista foi o ganhador do prêmio máximo do título de capitalização

Um morador de Americana, do Residencial Boa Vista, foi o ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Vida Cap Limeira do Dia das Mães, em sorteio realizado na manhã deste domingo (12).

A organização do sorteio do título de capitalização deve divulgar em breve o rateio com os outros prêmios do dia, de R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além dos premiados do Giro da Sorte, que neste domingo vai pagar 30 cotas de R$ 5 mil cada.

*Notícia em atualização.