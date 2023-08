Acusado de assalto no Tivoli foi perseguido por PM de folga

Homem armado saiu da loja Vivara com diversas mercadorias em uma mochila e trocou tiros com policiais antes de ser preso

Joalheria comunicou que está colaborando com as autoridades - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O homem acusado de ter assaltado a joalheria Vivara, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, foi perseguido por um policial militar de folga, conforme nota divulgada pela PM (Polícia Militar). O caso aconteceu na noite deste sábado.

O roubo aconteceu por volta das 18h30. De acordo com a corporação, um homem armado com revólver calibre .38 saiu da loja com diversas mercadorias em uma mochila.

O militar de folga viu toda a situação, foi atrás do suspeito e, no estacionamento do shopping, se identificou como policial. Neste momento, segundo a PM, o acusado virou-se em direção ao militar apontando a arma, ocasião em que o policial efetuou disparos.

Em seguida, o suspeito correu em meio aos veículos e tentou render um casal em um Honda HR-V. Na sequência, uma equipe da PM em serviço chegou ao local e foi recebida com disparos pelo acusado. Os policiais revidaram, e o homem, enquanto tentava fugir, tentou render outro casal em um Volkswagen Gol.

Depois, como o local estava cercado, ele deixou o veículo, deitou no chão e se rendeu. Os militares não se feriram. O suspeito, por outro lado, teve um ferimento de raspão no pescoço.

Apenas esse homem foi preso. Diferente do que havia sido informado preliminarmente por agentes de segurança, não houve duas prisões.

O Tivoli comunicou que “o caso foi resolvido” e que “o shopping funciona normalmente”. A Vivara ressaltou que “a segurança de todos é prioridade” e que “está colaborando com as autoridades competentes para a condução do caso”.