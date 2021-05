Prefeitura cogita abrir mais pontos de vacinação em Santa Bárbara

A prefeitura cogita abrir mais pontos de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste.

Na quinta, prefeitura informou que pode distribuir senhas nos pontos de vacinação – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

A informação foi dada pelo prefeito Rafael Piovezan (PV) ao LIBERAL na manhã desta sexta-feira (7), após agenda pública, em assinatura do início das obras do Programa Vida Longa, convênio com o Estado, que teve a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).

“A gente depende muito de receber as doses do Governo do Estado, e encaminhadas também pelo Governo Federal. Mas, se for necessário novos pontos, para ampliar os espaços de vacinação, vamos fazer”, garantiu Piovezan.

A reportagem perguntou também sobre possível ponto de vacinação de drive thru, como Americana vem fazendo, mas o prefeito não citou este tema específico.

“Santa Bárbara tem estrutura e capacidade para ampliar a vacinação e fazer maior número de aplicação dessas doses. Depende da chegada dos imunizantes, sabemos que há esforço grande dos dois governos”, destacou.

Piovezan no lançamento Programa Vida Longa; ele diz que há estrutura para ampliar imunização – Foto: Pedro Heiderich/O Liberal

Nesta quinta-feira (6), a prefeitura informou que pode distribuir senhas para a vacinação.

“Devido à grande procura e por se tratar de um público mais numeroso que foi aberto essa semana, em alguns pontos as equipes podem distribuir senhas no decorrer da tarde, visando garantir a aplicação das doses até às 17h”, diz a nota.

Um dia antes, na quarta (5), em início de nova faixa etária, abriu novo ponto de vacinação.

Conforme noticiado pelo LIBERAL há duas semanas, a Prefeitura de Santa Bárbara já reclamou de entrega insuficiente de doses da vacina.