Piovezan confirma que deixará o MDB e cita o PL como ‘boa escolha’

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, confirmou nesta quarta-feira (7), em entrevista à Rádio Clube (AM 580), que deixará o MDB. Ele disse que tem avaliado diferentes partidos para as eleições deste ano, mas deu um destaque para o PL, o qual considera ser uma “boa escolha”.

Conforme o LIBERAL noticiou em dezembro de 2023, o PL deve ser mesmo o destino de Piovezan, e seu vice, Felipe Sanches, estaria a caminho do Republicanos.

O prefeito Rafael Piovezan, de Santa Bárbara d’Oeste, no estúdio da Rádio Clube – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Durante participação no programa Liberal no Ar, o prefeito classificou o MDB como um “partido fantástico”. Porém, ressaltou a “excelente capilaridade” e o potencial de protagonismo do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve 66,34% votos em Santa Bárbara no segundo turno das eleições de 2022, quando foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Piovezan também citou que o PL fez parte do seu grupo nas últimas eleições e está junto dele desde o início de seu mandato.

“O PL é uma boa escolha, que tem encaminhado muito positivamente com relação a esse momento de Santa Bárbara d’Oeste, sempre somando a tudo que a gente tem”, afirmou.

No entanto, o prefeito destacou que vai tratar melhor de questões partidárias no “momento certo”. Ele precisa definir seu partido até 5 de abril.

Prefeito avalia colocar o nome de falecida secretária de Saúde em futura unidade

Lucimeire Cristina Coelho Rocha, falecida secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, pode dar nome a uma das novas unidades que serão inauguradas pela prefeitura. A homenagem está nos planos do prefeito Rafael Piovezan (MDB), que falou sobre o assunto nesta quarta-feira (7), em entrevista à Rádio Clube (AM 580).

“Vou entregar tudo isso até o final deste ano”, disse o chefe de Executivo, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar.

Ele citou cinco espaços de saúde que estão prestes a serem entregues pelo Executivo: os complexos regionais do Jardim Pérola e do Jardim Europa, o novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, a Cidade Saúde e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil do São Francisco 2.

Lucimeire morreu em 14 de janeiro, após ter se internado com falta de ar. Piovezan ainda avalia se o substituto dela na Secretaria de Saúde será um servidor de carreira ou uma pessoa que possa “somar ao time”. “Eu estou tirando esses dias para refletir. Tem pessoas extremamente qualificadas”, comentou.