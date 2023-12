Prefeito e vice de Santa Bárbara devem ir para PL e Republicanos

Movimentações para as próximas eleições municipais devem ganhar novidades em breve no município

As movimentações partidárias das coligações para as próximas eleições municipais estão a todo vapor em Santa Bárbara d’Oeste. A começar pelo vice-prefeito, Felipe Sanches, que estava sem partido e deve se filiar, em breve, ao Republicanos.

Piovezan estaria próximo do PL para tentar a reeleição – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prefeito Rafael Piovezan, atualmente no MDB, já sinalizou que pretende mudar novamente de sigla e uma das possibilidades é o PL.

“Acreditamos que o Rafael deve fechar mesmo com o PL. Com essa composição já iremos estudar as coligações com os candidatos a vereadores pelo grupo. Nosso partido vai trabalhar para a reeleição de ambos”, diz o presidente municipal do Republicanos, Adriano Panin.

Sanches confirmou as conversas com o Republicanos. “Nós recebemos convites de vários partidos, temos uma boa conversa com o Republicanos, entre outros, mas a definição vai depender do grupo que hoje é liderado por Rafael Piovezan, que administra bem a cidade, e quem vem trazendo grandes avanços desde as duas administrações do ex-prefeito Denis Andia”, disse.

O vice-prefeito sempre foi do PSC, mas na fusão para a campanha acabou no PDT, onde permaneceu por pouco tempo.

“Nosso grupo deve conversar com as pessoas envolvidas para discutir o melhor para a população barbarense”, informou o coordenador regional do Republicanos, Ricardo Molina.

A assessoria de Piovezan foi procurada novamente nesta sexta. Informou que o cenário permanece o mesmo da entrevista ao Programa Liberal no Ar, no último dia 7, em que o atual prefeito citou que vai colocar seu nome à disposição do grupo e também pretende deixar o MDB.

O presidente municipal do PL em Santa Bárbara, Kadu Garçom, disse que a vinda de Piovezan ainda é especulação.

“A vontade de qualquer partido é ter o prefeito na disputa pela reeleição. Houve o convite por meio do deputado estadual André do Prado para essa composição. Queremos manter esse grupo forte que terá o apoio do primeiro barbarense a ocupar um cargo no governo federal”, relata Kadu, em referência, ao suplente de deputado federal e ex-prefeito Denis Andia, hoje secretário nacional de Mobilidade Urbana no Ministério das Cidades.

Na última eleição, em 2020, Piovezan foi eleito pelo PV com Sanches. No entanto, em março de 2022 ele se filiou ao MDB junto com Andia.