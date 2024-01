Secretária de Saúde de Santa Bárbara morre aos 48 anos

A secretária de Saúde de Santa Bárbara Lucimeire Rocha - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

Morreu na noite deste domingo (14) a secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha. Ela tinha 48 anos e estava internada em um hospital particular há pelo menos duas semanas. A causa da morte não foi divulgada. Lucimeire deixa dois filhos e o marido. A prefeitura decretou luto oficial por sete dias na cidade.

Formada em serviço social pela Unisal (Centro Universitário Salesiano), ela era especialista em Gestão de Saúde Pública pela Faculdade de Medicina de São Paulo e especialista em Regulação Sanitária do Hospital Sírio-Libanês.

Servidora pública concursada desde 1999, Lucimeire atuou na Prefeitura de Santa Bárbara como assistente social de Saúde, coordenadora do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, do Serviço Social de Saúde, do Centro Médico de Especialidades e do Centro Regulador e foi diretora de Gestão Estratégica em Saúde.

Em 2016, ela assumiu a Secretaria de Saúde, ainda sob a gestão de Denis Andia (MDB), e permaneceu no cargo, quando o prefeito Rafael Piovezan (MDB) foi eleito.

Lucimeire será velada nesta segunda-feira (15), a partir das 10h30, no Velório Municipal Berto Lira. O sepultamento está marcado para as 15h30 no Cemitério Campo da Ressureição, em Santa Bárbara.

Prefeitura decreta luto por sete dias

“É com muito pesar que recebemos essa notícia. A Lucimeire dedicou sua vida a cuidar do próximo e infelizmente nos deixa. A falta dela será muito sentida, pois era uma pessoa muito agregadora, que prestava um atendimento carinhoso e bondoso, sempre se solidarizando com todos”, comentou Piovezan, por meio de nota distribuída à imprensa.