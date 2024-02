Caminhoneiro que morreu na Rodovia Bandeirantes é da cidade de São Simão

O caminhoneiro João Batista Malaquias, de 66 anos, que morreu após se envolver em um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na manhã desta sexta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, residia na cidade paulista de São Simão, na região de Ribeirão Preto.

O corpo da vítima foi recolhido pela Funerária Araújo, mas os agentes de uma funerária daquela cidade irão fazer o translado e sepultamento. O horário ainda não foi definido.

Acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (6)

Outras duas vítimas ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu um ferimento grave e foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar à Santa Casa de Limeira, onde permanece internada, e a outra foi levada para o Hospital Santa Bárbara com ferimentos leves e já teve alta médica.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão transitava pela rodovia, no sentido interior, quando, por motivos desconhecidos, cruzou o canteiro central e bateu em um caminhão bitrem e em um carro, que transitavam no sentido oposto.

Uma testemunha disse à reportagem que o motorista do bitrem jogou a parte da cabine para o acostamento quando viu o outro caminhão vindo para sua direção. Com a manobra, o caminhão que perdeu o controle bateu apenas na carroceria do bitrem.

A passageira do veículo, de 24 anos, sofreu uma fratura na tíbia, segundo o marido, o empresário Jhonatas Oliveira, de 29 anos, que estava ao volante e saiu ileso. O casal estava em viagem para Maresias, no litoral paulista.