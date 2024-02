Vítimas do acidente fatal na Bandeirantes, em Santa Bárbara, tentaram desviar de caminhão

Motoristas do bitrem e do carro de passeio fizeram manobras para evitar a colisão, na manhã desta sexta-feira

As vítimas do acidente fatal que aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) na manhã desta sexta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, tentaram desviar do caminhão que causou as colisões. O caso envolveu dois caminhões e um carro de passeio.

Um caminhão que transitava pela rodovia, sentido interior, perdeu o controle da direção, por motivos desconhecidos, cruzou o canteiro central e colidiu contra um carro e um bitrem, no km 133. O condutor do caminhão, João Batista Malaquias, 66 anos, que atravessou a via morreu no local, enquanto o motorista do bitrem teve ferimentos leves e a passageira do carro foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

De acordo com uma testemunha, um caminhoneiro que estava descarregando na Denso, o motorista do bitrem jogou a parte da cabine para o acostamento quando viu o outro caminhão vindo para sua direção. Com a manobra, o caminhão que perdeu o controle bateu apenas na carroceria do bitrem.

À reportagem, o empresário Jhonatas Oliveira, de 29 anos, marido da mulher resgatada pelo Águia, contou que o caminhão teria colidido de frente com seu carro se ele não tivesse tentado fazer o desvio.

“Eu tentei desviar, mas ainda pegou a quina [do carro] onde ela estava”, disse. Segundo ele, a manobra salvou a vida dos dois. A mulher, de 24 anos, teve uma fratura no fêmur e na tíbia, de acordo com o marido.