Acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara, deixa um morto e outros dois feridos; veja vídeo

Dois caminhões e um carro de passeio se envolveram no acidente; helicóptero Águia socorreu uma das vítimas

Caminhão cruzou o canteiro central da rodovia e atingiu outro caminhão e um veículo de passeio - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na manhã desta sexta-feira (23), em Santa Bárbara d’Oeste, causou a morte de uma pessoa. Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu um ferimento grave e foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A outra vítima teve ferimentos leves.

Segundo a CCR AutoBAn, o acidente aconteceu por volta de 9h30, no km 133, próximo à empresa Denso do Brasil.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão transitava pela rodovia, no sentido interior, quando, por motivos desconhecidos, cruzou o canteiro central e bateu em um caminhão bitrem e num carro, que transitavam no sentido oposto.

O motorista do caminhão que cruzou o canteiro central não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, de 24 anos, sofreu uma fratura na tíbia, segundo o marido, e foi socorrida pelo Águia.

Ela estava no banco do passageiro e mora em Ribeirão Preto. A vítima e o esposo estavam em viagem para Maresias, no litoral paulista.

Helicóptero Águia da PM socorreu uma das vítimas – Foto: Stela Pires_Liberal

Por conta do acidente, foi necessário interditar as faixas de rolamento da rodovia para que o Águia pudesse socorrer a vítima, ocasionando em congestionamento de ao menos três quilômetros. Por volta das 11h30, uma das faixas da rodovia havia sido liberada para o trânsito.