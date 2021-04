Retorno tem alívio e incerteza entre comerciantes

No primeiro dia útil de reabertura, comerciantes de Americana falam em alívio e incertezas. Os lojistas comemoraram a volta presencial nesta segunda-feira (19), mas apontaram a crise financeira e o medo de fechar de novo. Comércios não essenciais estavam fechados há mais de 40 dias.

Vanderlei Favareli, 55, proprietário da loja de calçados e roupas, Pé Quente, na Avenida Cecília Meireles, no Zanaga, classificou a reabertura como “necessária e imprescindível”. O lojista disse que o clima no estabelecimento é de animação. “A equipe está contente, feliz de voltar”. A torcida agora é para que não haja novas restrições. “Que essa volta tenha vindo para ficar”.

No São Vito, na Avenida Paschoal Ardito, a vendedora Camila da Silva, 32, do Linha São Vito e Armarinhos, reforça. “É um alívio poder abrir depois de tanto tempo, dependemos disso”.

Camila, no entanto, não tem muitas esperanças com os Dias das Mães, próxima data comemorativa. “Não serão tão boas as vendas, a taxa de desemprego está alta, o fluxo de dinheiro na cidade não é mais o mesmo”, lamenta.

Ainda no São Vito, Jossy Layse Nascimento, 23, vendedora do Xodó Cosméticos, define a sensação de voltar a abrir as portas como gratificante. Apesar da felicidade, há consciência da situação atual.

“Muitas pessoas não estão gastando como antes. Na verdade, ninguém tem dinheiro. Nós do comércio temos sentido muito isso”, revela a vendedora.

Gerente da Fabrispuma, loja de colchões e móveis na Iacanga, Márcia Ferreira, 33, fala em ansiedade para recuperar os dias parados sem faturamento. “É recuperar o movimento, e que não volte a fechar, porque é muito difícil. O cliente fica com medo de comprar com essa instabilidade”.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, no Cidade Nova, não é diferente. “Sensação boa de poder reabrir, receber os clientes, tomando os cuidados. Mas o movimento caiu bastante, por conta da crise financeira”, conta Josiane dos Reis, 40, balconista da loja Vitrine Papelaria e Aviamentos.

Ela define como “sensação de várias misturas e medo” os tempos abrindo e fechando por conta da pandemia.

O governo estadual anunciou sexta-feira (16) fase de transição com início no domingo (18), permitindo a abertura do comércio em todo o Estado até 30 de abril. Todos os estabelecimentos deverão funcionar com até 25% da capacidade.

A partir do dia 24 de abril, o setor de serviços, que inclui bares, restaurantes, salões de beleza e academias, também poderá reabrir com restrições.