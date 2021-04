Estado anuncia reabertura do comércio a partir de domingo e fase de transição

A partir do dia 24 de abril, o setor de serviços, o que inclui restaurantes, salões de beleza e academias, também poderão reabrir com restrições

Medida vale para todo o Estado e tem duração ao menos até 30 de abril - Foto: Reprodução

O governo estadual anunciou, nesta sexta-feira (16), o início de uma fase de transição a partir deste domingo, com permissão para a abertura do comércio e para a realização de cultos religiosos com restrições. A medida vale para todo o Estado e tem duração ao menos até 30 de abril.

A partir do dia 24 de abril, o setor de serviços, o que inclui bares, restaurantes, salões de beleza e academias, também poderão reabrir com restrições.

A flexibilização é possível por conta da queda de internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), segundo o vice-governador e secretário de Governo Rodrigo Garcia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nós queremos agradecer a população de São Paulo pelo apoio às medidas do governo de Estado”, disse, em entrevista coletiva concedida por membros do governo no Palácio dos Bandeirantes.

A fase de transição ficará em vigor por duas semanas, até 30 de abril, e antecede a implantação da fase laranja, que será de forma regionalizada.

Nessa nova etapa que passa a vigorar neste domingo, ainda haverá toque de recolher das 20 às 5 horas. Todos os estabelecimentos deverão funcionar com até 25% da capacidade, além de cumprir os protocolos sanitários.

O teletrabalho para atividades administrativas não essenciais também continuará obrigatório. A fase de transição prevê, ainda, o escalonamento do horário de entrada e saída de atividades de comércio, serviços e indústrias.

O QUE PODE FUNCIONAR?

DE 18 A 23 DE ABRIL:

Atividades comerciais (inclusive em shoppings) das 11 às 19 horas;

Atividades religiosas.

DE 24 A 30 DE ABRIL: