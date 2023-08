Jovem morre após se envolver em acidente de moto em Santa Bárbara

Gabriela Garelhano da Silva, de 23 anos, estava na garupa da motocicleta do marido, que foi atingida por um carro que invadiu a pista contrária

Uma jovem de 23 anos morreu na tarde deste domingo (27), depois de se envolver em um acidente de moto, no bairro Caiubi, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela foi identificada como Gabriela Garelhano da Silva, moradora do Cruzeiro do Sul.

Gabriela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Reprodução / Facebook

O acidente aconteceu no sábado (26), na Rodovia Margarida da Graça Martins, próximo ao Rancho da Costela. Gabriela chegou a ser socorrida e levada a dois hospitais da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo apurou o LIBERAL, Gabriela estava na garupa da motocicleta do marido, na Rodovia Margarida da Graça Martins, quando o veículo foi atingido por um carro, que invadiu a pista contrária.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A jovem foi socorrida inicialmente ao Pronto-Socorro Dr. Edson Mano, mas depois foi transferida para o Hospital Santa Bárbara. No entanto, no período da tarde, devido à gravidade dos ferimentos, ela faleceu.

SEPULTAMENTO

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (28), às 17h, no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela era casada e deixa um filho.