Duas pessoas ficam feridas após carro atropelar cavalos em via de Sumaré

Motorista não viu os animais que estavam soltos na via - Foto: Corpo de Bombeiros de Americana

Duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (12), após o carro em que estavam atropelar dois cavalos em Sumaré. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens do veículo e só foi retirada com auxílio do Corpo de Bombeiros. Os animais que foram atropelados morreram no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 3h, o motorista seguia com seu carro, um GM Celta pela Rua Fioravante Mancino, na região do Jardim Bela Vista, quando acabou atropelando dois cavalos, que estavam soltos na via. Após o atropelamento, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra uma concessionária de veículos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram com equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de um hospital particular que já prestavam atendimento a passageira do veículo, enquanto que o motorista ainda estava preso nas ferragens.

Os bombeiros realizaram técnicas de salvamento veicular e liberaram a segunda vítima, que assim como a primeira, foi socorrida a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko. Já os animais envolvidos no acidente não resistiram e morreram no local.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), as duas pessoas envolvidas no acidente estavam estáveis e não correm risco de morte.