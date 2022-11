Após batida, carro tomba na Avenida Nicolau João Abdalla

Populares retiraram a motorista e sua neta, de 9 anos, do carro que tombou, com ferimentos leves

No início da tarde desta sexta-feira (25), por volta de meio-dia, um acidente terminou com um carro tombado na Avenida Nicolau João Abdalla, na altura do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. As duas pessoas que estavam no veículo, uma senhora e sua neta, de 9 anos, foram retiradas do interior dele com ferimentos leves.

Segundo informações divulgadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana), a mulher, que não teve a idade informada, seguia na avenida, no sentido centro. Um veículo que ia na mesma direção teria freado bruscamente, forçando o carro que estava imediatamente na frente da vítima a fazer o mesmo.

Vítimas foram retiradas do carro com ferimentos leves – Foto: GAMA / Divulgação

Então, a motorista precisou manobrar e perdeu o controle da direção, batendo contra uma árvore na margem da avenida e causando o tombamento do carro, que ficou com o lado esquerdo no solo.

Pessoas que passavam pelo local ajudaram a senhora e sua neta a saírem do carro, que foi desvirado. Elas sofreram ferimentos leves e foram levadas ao hospital por parentes, por precaução. O veículo foi retirado do local pela seguradora.