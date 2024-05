Nova Odessa adia shows em razão da chuva; Americana e Santa Bárbara mantêm eventos

Em razão das chuvas, a Prefeitura de Nova Odessa adiou os shows que aconteceriam neste domingo, no último dia da festa de aniversário da cidade. Por outro lado, a programação do evento Itália na Brasil, em Americana, e do Festival Raízes, em Santa Bárbara d’Oeste, está mantida.

A Prefeitura de Nova Odessa informou ter tomado a decisão “em função das chuvas constantes que tiveram início no final da noite de sábado e com previsão de continuar ao longo de todo o dia de hoje [este domingo]”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As apresentações musicais previstas para este domingo, inclusive as dos cantores Léo Maia e Sâmi Rico, serão remarcadas. Novas datas devem ser anunciadas em breve.

Neste domingo, a praça de alimentação terá funcionamento facultativo, liberado para os comerciantes que desejarem operar. O Parque de Diversões, por sua vez, não deve funcionar enquanto a chuva permanecer.

Segundo a administração municipal, “mais informações serão divulgadas assim que disponíveis”.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, o único impacto das chuvas foi o cancelamento do 14º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, que antecede o Festival Raízes, marcado para este domingo, a partir do meio-dia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A prefeitura optou por cancelar o desfile “para garantir a segurança dos animais e público”, segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O Festival Raízes, no entanto, está mantido. Evandro ressaltou que a Usina Santa Bárbara, local do evento, possui “diversas áreas cobertas”, mas sugeriu que as pessoas compareçam com capa de chuva.

A principal atração do festival é a dupla Edson & Hudson, que sobe ao palco às 20h. O evento tem entrada gratuita.

Americana

Em Americana, não houve qualquer alteração no cronograma do festival Itália na Brasil, que ocorre das 11h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), com entrada solidária – a organização pede doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade do município.

A programação deste domingo será encerrada pelo show da cantora italiana Mafalda Minnozzi.