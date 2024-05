Edson & Hudson prometem show inesquecível em Santa Bárbara neste domingo 

Atração gratuita do Festival Raízes, dupla conversou com o LIBERAL sobre a apresentação; cantores sobem ao palco às 20h

A dupla Edson & Hudson se apresenta gratuitamente em Santa Bárbara d’Oeste neste domingo (26). Os cantores são a atração principal do Festival Raízes e prometem realizar um show inesquecível para o público barbarense. A dupla sobe ao palco às 20h.

“Tocamos na região centenas de vezes e é como se apresentar em casa para os amigos”, disse Hudson em entrevista ao LIBERAL. A dupla teve início em Limeira e tem afinidade com o município que sedia e organiza o festival.

A dupla sertaneja Edson & Hudson – Foto: Reprodução/Redes sociais

“Amamos Santa Bárbara”, contou a segunda voz da dupla, que prometeu um show “lindo e inesquecível, do jeito que Santa Bárbara merece”.

Edson & Hudson apresentam a nova turnê “Foi Deus”, que carrega a história da dupla e resgata clássicos que fizeram parte da carreira dos sertanejos. Canções como “Pagode em Brasília”, “Empreitada Perigosa” e “Chora Viola” fazem parte do repertório.

Além dos clássicos da carreira, a dupla também apresenta três modas de viola de Tião Carreiro e Pardinho. “Quem nos conhece sabe o quanto somos apaixonados por eles”, disse Hudson.

Os irmãos ainda embalam canções como “Telefone Mudo”, “As Andorinhas”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Galopeira”.

A turnê que reconta a história da dupla é inspirada na música homônima, um clássico de Edson & Hudson lançado em 2006. De acordo com Edson, a composição foi criada a partir da ideia de falar de amor de uma forma pura.

“A tour tem uma grande conexão [com a música], já que entendemos que foi Deus que escreveu a nossa história, que é o dono de tudo. Além disso, celebramos o momento único que vivemos, felizes e mais unidos do que nunca”, contou.

A turnê é fruto do último álbum da dupla, que tem o mesmo nome. O trabalho reúne 35 faixas entre inéditas, releituras e regravações, feitas em parceria com diversos cantores.

Os shows da “Foi Deus” começaram em Limeira e depois seguiram para a capital do estado. Agora, em Santa Bárbara, o público poderá prestigiar o novo trabalho de Edson & Hudson em um festival dedicado ao sertanejo.

“Esperamos por vocês nessa festa que, com certeza, ficará no coração de cada um. Santa Bárbara, estamos chegando. O chão vai tremer e o bicho vai pegar”, finalizou Hudson.

Evento

O Festival Raízes 2024 terá início com o 14º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, uma tradição do evento. A concentração será às 10h no Clube de Cavaleiros “Aureliano de Mello”, na Vila Oliveira.

O desfile começa às 11h rumo ao Complexo Usina Santa Bárbara, que sediará o festival. O evento contará com shows durante todo o período da tarde.

As apresentações começam às 13h com a dupla Milton Moraes & Donizete. Em seguida João Paulo & André e Grupo Violado.

O Festival também conta com área de alimentação, que é mantida por entidades de Santa Bárbara d’Oeste.

Festival Raízes de Santa Bárbara

10h – Desfile de Cavaleiros e Muladeiros (saída às 11h)

Local: Clube de Cavaleiros Aureliano de Mello

Endereço: Rua Amador Bueno de Campos, 196 – Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste

Shows

13h – Milton Moraes & Donizete

15h – João Paulo & André

17h – Grupo Violado

20h – Edson & Hudson

Local: Complexo Usina Santa Bárbara

Endereço: Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida – Santa Bárbara d’Oeste

Entrada gratuita