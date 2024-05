Santa Bárbara anuncia programação completa do Festival Raízes 2024

O Festival Raízes de Santa Bárbara já tem programação artística completa. Além do show de Edson & Hudson, o evento contará com artistas do município e da região. O festival será realizado no Complexo Usina Santa Bárbara no dia 26 de maio, um domingo, e tem entrada gratuita.

Milton Moraes & Donizete, João Paulo & André e Grupo Violado sobem ao palco principal às 13h, 15h e 17h, respectivamente. A grande atração do dia, a dupla Edson & Hudson, faz o show de encerramento do festival às 20h.

A programação, no entanto, não está restrita às apresentações artísticas. Como no ano passado, o evento tem início com o Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, que chega a 14º edição neste ano.

A concentração começa às 10h, no Clube de Cavaleiros “Aureliano de Mello”, localizado na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira. A saída está programada para às 11h, com chegada no evento, no Complexo Usina Santa Bárbara.

O Festival Raízes de Santa Bárbara é realizado pela prefeitura do município por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Conheça as atrações anunciadas:

Milton Moraes & Donizete – Com foco no sertanejo raiz, o show tem variações de estilos como forró, pisadinha e demais ritmos. A dupla tem uma apresentação dançante e interativa com o público. Milton Moraes Stefanini está no teclado, violão, viola e vocal, e Donizete Cancella no violão e vocal.

João Paulo & André – Formada em 2008, a dupla é composta por João Paulo de Araújo e André Carlos de Lima, dois jovens que uniram suas paixões musicais e sonhos em busca de uma carreira na indústria da música.

Grupo Violado – Fundado em 2006, em Santa Bárbara d’Oeste, o grupo é formado pelos músicos, Fernando Tal (voz), Lucas Campaci (viola caipira e voz), Guilherme Argentão (bateria e percussão), Filipe Rozinelli (baixolão) e Felipe Rodrigues (violão).

O Violado tem o repertório baseado em clássicos da música caipira em ritmos como cururu, catererê, toada, rasqueado, guarânia e pagode de viola.

Festival Raízes de Santa Bárbara