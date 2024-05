Mafalda Minnozzi celebra a fusão dos ritmos italianos e latinos neste domingo em Americana

A cantora italiana de jazz é a atração de encerramento do Festival Itália na Brasil, que percorre o final de semana

A cantora italiana de jazz Mafalda Minozzi traz a Americana a fusão dos ritmos italianos e latinos neste domingo (26). Ela realiza o espetáculo “Impronta Latina” no encerramento do Festival Itália na Brasil, que ocupa o CCL (Centro de Cultura e Lazer) durante todo o final de semana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A celebração dos ritmos tem início às 19h e deve refletir a trajetória de Mafalda desde que se tornou a embaixadora da música italiana no Brasil, em 1996.

Mafalda Minozzi apresenta espetáculo “Impronta Latina” celebrando a fusão dos ritmos italianos e latinos – Foto: Murilo Alvesso

Com arranjos jazzísticos originais, criados em colaboração entre Minozzi e o guitarrista nova iorquino Paul Ricci, uma parceria de mais de 25 anos, o espetáculo une a sofisticação da música italiana com a energia dos ritmos latinos. O show inclui a bossa nova e o samba, grandes influências do trabalho da cantora.

O repertório inclui clássicos como “Il Mondo” de Jimmy Fontana, “Ciao Amore Ciao” de Luigi Tenco e “Speranza”, uma composição de Mafalda para a novela homônima da Rede Globo.

“Cada canção é uma ponte entre culturas, criando uma experiência musical rica e emocionante que celebra a essência do espírito latino e a tradição musical italiana”, disse Minozzi em entrevista ao LIBERAL.

A artista conta que dedica um espaço especial neste espetáculo para homenagear Ennio Morricone, um renomado compositor de trilhas sonoras de filmes icônicos. Entre os trabalhos do músico estão “Nuovo Cinema Paradiso” e “Mission”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A abertura da apresentação também será um momento de homenagem, desta vez ao Estado do Rio Grande do Sul. “Será em solidariedade ao meu querido povo gaúcho afetado pelas enchentes”, disse a italiana.

Mafalda promete uma noite mágica e emocionante para o público americanense. “Impronta Latina é um espetáculo que vai além da música, tocando o coração de cada espectador”, disse.

O guitarrista Paul Ricci e o pianista Tiago Costa, maestro convidado da Orquestra Jovem Tom Jobim e da Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, sobem ao palco ao lado de Minozzi para o espetáculo.

“Cada nota e cada arranjo são pensados para criar uma atmosfera íntima e envolvente, onde a música é a verdadeira protagonista. Será uma experiência inesquecível, marcada pela autenticidade e pela profundidade emocional das interpretações”, disse a cantora.

Mafalda não se apresenta na cidade há dois anos, desde que realizou o primeiro show da tour de “A Caminho do Interior” no Teatro Lulu Benencase, mas guarda grande carinho por Americana. A estreia da turnê no município foi um pedido da cantora.

“O projeto continua ativo e de grande sucesso, levando a cultura italiana em várias cidades do Estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais me liga a uma cidade [Americana] que é esculpida no meu coração”, disse.

A artista se recorda de projetos filantrópicos com estudantes, além de grandes amizades que fez em terras americanenses. “Foi aqui que meus fãs fundaram meu primeiro fã-clube do interior, e foi amor à primeira vista”, contou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para a cantora, participar de um festival gratuito como o “Itália na Brasil” é uma oportunidade para compartilhar sua música com um público mais amplo e diverso.

“É uma forma de retribuir o carinho que recebo dos meus fãs e de contribuir para a valorização da cultura italiana no Brasil, especialmente em um momento tão significativo como a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no país”, disse.

O EVENTO. O Festival “Itália na Brasil” será realizado neste sábado (25) e domingo (26), das 11h às 22h. O evento comemora a imigração italiana ao Brasil e será ponto de encontro da cultura, com shows e comidas típicas.

Entre as opções disponíveis, estão macarrão, risoto, cannoli, lasanha, lanches e sanduíches, churros e sorvetes.

No palco, se apresentam o pianista Mateus Pavan, Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, cantora Valéria Cruz, cantor Odivan, Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, do Coral Ítalo Brasileiro e o cantor italiano Tony Angeli.