Americana recebe adaptação de obra de García Márquez no espetáculo ‘Erêndira’, neste sábado

Montagem será encenada pela Cia 3º Ato no Teatro Fábrica das Artes, às 20h

O espetáculo “Erêndira” - Foto: Divulgação

A obra de García Márquez ganha adaptação para o teatro com o espetáculo “Erêndira”, que chega em apresentação única a Americana na noite deste sábado (15). A peça, inspirada no conto “A incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada”, será encenada às 20h, no Teatro Fábrica das Artes.

“Erêndira” é apresentada pela Cia 3º Ato, idealizada dentro do projeto Ademar Guerra e contemplada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural). A montagem propõe reflexões sobre violência, amor e sobrevivência.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A trama gira em torno da personagem que dá nome à peça, uma jovem que vive sob a tutela rígida de sua avó e se vê envolvida em uma rede de abusos e exploração após um incêndio destruir a casa onde viviam.

A história se desenrola entre o amor e a crueldade, explorando os limites da condição humana em situações extremas. As cenas, mesmo retratando agressões de forma não explícita, conduzem o público a refletir sobre questões pertinentes à humanidade e à sociedade atual.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O famoso texto de García Márquez, que dá nome a um livro de contos, chamou a atenção do grupo durante o processo de leituras do projeto Ademar Guerra. A obra do escritor colombiano é reconhecida mundialmente por seu realismo fantástico – estilo em que acontecimentos mágicos são inseridos na vida cotidiana e em cenários reais. Deste modo, o espetáculo também coloca um pé neste universo.

Inspirada nos quadros de Francis Bacon, a Cia 3° Ato adotou a maquiagem como um recurso visual para trazer à vida as distorções e dualidades dos personagens, criando rostos desconfigurados que refletem as complexidades das narrativas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os ingressos estarão à venda online por preço único de R$ 20 pela plataforma Sympla.

A peça também será encenada no dia 28 de junho no Cine Teatro Itália, em Rio Claro, e em quatro datas em Piracicaba, nos dias 27 e 28 de julho e 3 e 4 de agosto, todas no Ponto de Cultura Garapa.