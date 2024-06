Daniel e Roupa Nova se juntam no show ‘A Força do Amor’ na Festa do Peão de Americana

Show “A Força do Amor”, que une o cantor Daniel e o grupo Roupa Nova - Foto: Divulgação

O último dia da 36ª edição da Festa do Peão de Americana recebe “gigantes” da música brasileira no show “A Força do Amor”, neste domingo (16). O cantor Daniel e o grupo Roupa Nova se juntam para interpretar os maiores sucessos de suas carreiras no palco do rodeio.

Os artistas são amigos de longa data, mas a junção de talentos para o show se deu de maneira “despretensiosa”, de acordo com Daniel, que conversou com o LIBERAL sobre a apresentação deste domingo.

Tudo começou durante uma live especial de Dia das Mães durante a pandemia e “deu muito certo”, contou o cantor. Logo os artistas anunciaram a turnê de “A Força do Amor” e caíram na estrada para realizar shows pelo Brasil.

Para Daniel, o projeto carrega uma “energia diferente”, que acabou oxigenando tanto sua história quanto de seus companheiros de palco. Ele aponta que diversos fatores poderiam fazer com que a turnê não acontecesse, como a agenda de compromisso, mas conseguiram conciliar e fazer “deste encontro único para nós”.

“Surpreendentemente, toda a energia que a gente emana no palco acaba conspirando a nosso favor. Acredito que é algo que tinha que acontecer, aconteceu e está sendo muito prazeroso. É um presente divino”, disse Daniel.

No repertório estão os maiores sucessos da carreira do cantor e do Roupa Nova, como “Declaração de Amor”, “Sapato Velho”, “Volta Pra Mim”, “Linda Demais”,​ “A Viagem”, “A Jiripoca vai piar”, “Estou Apaixonado”, “Fricote”, “A Paz”,​ entre muitos outros hits e surpresas.

Para o cantor, a turnê consagra a carreira dos artistas já que, tanto ele, quanto o grupo, tem 40 anos de história. “Unimos forças para um projeto que exalta o maior sentimento de todos: o amor”.

Sentimento esse que é retratado nos trabalhos dos artistas. Para Daniel, a temática é abrangente e tem mais chances de atingir o público “no coração”, assim eternizando as canções e renovando os ouvintes ao passar dos anos.

“O que nos sustenta é o nosso repertório, o que nos trouxe até aqui com um grande público e com o carinho das pessoas foi, realmente, o romantismo”, disse.

Artistas retornam ao evento

A apresentação deste domingo será a 10º de Daniel na Festa do Peão de Americana, uma marca de imensa honra para o artista. A primeira vez que o cantor esteve no rodeio foi em 1995, quando ainda era dupla de João Paulo.

“É uma alegria e uma honra imensa atingir essa marca tão expressiva na Festa do Peão de Americana. Essa festa é muito especial para mim, não só pela grandiosidade do evento, mas também pelo carinho e receptividade do público de Americana e região”, disse.

Daniel guarda boas lembranças da plateia do rodeio, descrito na reportagem como de “energia contagiante” e “caloroso”. As passagens do cantor pelo município são lembradas por momentos considerados incríveis.

“É uma experiência que marca bastante e que me dá ainda mais vontade de dar o melhor de mim a cada apresentação. O público de Americana tem um lugar especial no meu coração”.

O Roupa Nova, por sua vez, fará sua segunda apresentação na Festa do Peão. O grupo esteve pela primeira vez no rodeio em 2007.

“Nossa, faz muito tempo né? Que bom que é voltar e tocar em uma das maiores festas do país”, disse Nando, baixista do Roupa Nova.