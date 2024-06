Dany & Diego encerram a temporada da 124ª Festa de Santo Antônio com repertório autoral

Dupla será atração do almoço realizado pela paróquia neste domingo

A dupla Dany & Diego - Foto: Arquivo Liberal

A dupla Dany & Diego será a responsável pelo último show da temporada de festividade da 124ª edição da Festa de Santo Antônio, padroeiro de Americana. Os sertanejos sobem ao palco neste domingo (16) com um repertório autoral e prometem “muita música boa e alegria”.

O show terá início às 11h e será realizado durante o almoço de encerramento realizado pela paróquia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No repertório estarão músicas das mais de duas décadas de carreira de Dany & Diego, além de clássicos que marcaram a história da música sertaneja. “Pela primeira vez, em um show, iremos cantar a nossa atual música de trabalho ‘Alô galera’”, contaram.

Além do lançamento, eles também apresentam “Bate a bota no chão”, “Asas” e “Volta”, com a expectativa de realizar um show memorável para o público da Festa de Santo Antônio.

“Termos a honra de encerrar essa festa que é tão tradicional em nossa região. É uma responsabilidade ainda maior de entregarmos o nosso melhor em cima do palco”, revelou a dupla ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Essa não é a primeira vez que os irmãos de Santa Bárbara d’Oeste sobem ao palco das festividades de Santo Antônio. Dany & Diego é tradicional na região, e traçam sua trajetória desde 1997.

Com diversos trabalhos ao decorrer dos anos, a dupla que começou tocando em bares, realizou o sonho da gravação do primeiro DVD em 2011, o “Dany & Diego – Ao vivo”.

A produção teve a assinatura artística do considerado “ícone da música sertaneja”, o Maestro Pinocchio. No mesmo ano lançaram a música “Então tá”, uma parceria com Gusttavo Lima.