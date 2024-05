De Elton John Cover a Sâmi Rico, aniversário de Nova Odessa terá música e Festival Gastronômico

A festa de aniversário de Nova Odessa, que completa 119 anos nesta sexta-feira, será norteada por cultura e boa comida. Entre esta sexta a domingo, a festa “Nova Odessa 119 anos: Uma Cidade Para Todos” terá atrações musicais para todos os gostos e gastronomia para diferentes paladares em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa.

Na sexta, a celebração começa às 19h com o Festival Gastronômico, enquanto a programação dos demais dias terá início ao meio-dia, com comida e música.

Apresentações ocorrem em frente ao Paço Municipal – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

De Elton John Cover a Sâmi Rico, a programação musical do aniversário terá rock, pop, sertanejo e demais estilos populares ao longo do fim de semana.

As atrações principais do sábado serão a banda novaodessense Mídia, que apresenta repertório “de festa”, como o próprio grupo define, e o cover de Elton John, performado por Rafael Dentini.

“A gente preparou um show muito especial, com os maiores clássicos do Elton John e os figurinos icônicos”, disse em vídeo publicado pelo Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa. Entre os principais sucessos do cantor britânico, estão Rocket Man, Your Song e Don’t Go Breaking My Heart.

No sábado, ainda sobem ao palco Robson Pin apresentando repertório pop rock; cover Jorge & Mateus e Nayara Mendes levando o sertanejo à festa; assim como o gospel de Dirceu Essência.

Já no domingo, o americanense Sâmi Rico sobe ao palco para apresentar seu repertório, majoritariamente formado por sertanejo.

Ele é filho de José Rico, que formou dupla com Milionário. Outro show do dia é o de Léo Maia, filho afetivo de Tim Maia, que possui canções autorais com traços de MPB e R&B.

O restante do domingo será eclético, com o sertanejo da banda Do Palco para o Buteco e Alê Pachelli, que também tem MPB em seu repertório. Também se apresentam Pagode do Renan e a banda Artéria Rock.

O Festival Gastronômico, por sua vez, é formado por empreendedores de Nova Odessa, incluindo feirantes, food trucks e botecos do município, que irão oferecer pelo menos 50 opções de comidas e bebidas.

O evento ainda contará com área dedicada para crianças, assim como uma feira de artesanato promovida pelo Movimento Artesão de Nova Odessa.

O prefeito Leitinho (PSD) reforçou o objetivo de impulsionar os comerciantes locais no Festival Gastronômico.

“É novamente um evento pensado para todas as famílias de Nova Odessa, desde as crianças até os idosos. Mas também é mais uma ação de valorização dos empreendedores, artesãos e artistas de Nova Odessa, como sempre fazemos questão de incluir e prestigiar esse pessoal nos nossos grandes eventos, valorizando quem é de Nova Odessa”, disse.

Para a festa deste ano, ainda haverá a presença de um parque de diversões próximo à Praça dos Três Poderes, na mesma avenida do evento. A entrada no parque será paga.

Confira a programação completa de shows:

Sábado (25/05)

13h30 | Dirceu Essência (gospel)

15h | Nayara Mendes (sertanejo)

17h | Cover Jorge & Mateus (sertanejo)

18h30 | Robson Pin (pop rock)

20h | Elton John Cover (pop rock)

22h | Banda Mídia (pop, rock, disco)

Domingo (26/05)

12h30 | Do Palco para o Buteco (sertanejo)

14h | Pagode do Renan (pagode)

16h | Alê Pachelli (sertanejo e MPB)

17h | Artéria Rock (rock)

18h30 | Léo Maia (MPB e R&B)

20h | Sâmi Rico (sertanejo e MPB)

