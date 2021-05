Jovem de 27 anos sem comorbidade morre com coronavírus em Sumaré

Um jovem de 27 anos sem comorbidades morreu com o novo coronavírus (Covid-19) em Sumaré. Ele faleceu no dia 7 de maio no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Campinas.

Além desse óbito, a RPT (Região do Polo Têxtil) confirmou mais 11 mortes nesta terça-feira (11), elevando para 2.386 o número de vítimas da pandemia.

Americana informou a morte de uma mulher de 35 anos, que morava no bairro São Vito. Segundo a prefeitura, não há informações de doenças pré-existentes. A cidade também registra 88% de ocupação dos leitos com respiradores.

Hortolândia informou mais três mortes e no total contabiliza 499 óbitos. A cidade registra 12.659 moradores que se infectaram, dos quais 11.964 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados para Covid-19, 90 pacientes estão internados. Detalhes dos óbitos informados hoje:

Homem, 62 anos, com comorbidades. Foi internado no AME Campinas em 28 de abril e faleceu em 9 de maio;

Homem, 63 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 4 de maio e transferido para o Hospital Estadual Sumaré no dia 10, mesma data em que faleceu;

Homem, 59 anos, com comorbidades. Foi internado na Casa de Saúde em 11 de abril. Não resistiu e faleceu em 8 de maio.

Nova Odessa informou mais três mortes. A cidade superou, em menos de cinco meses, as mortes registradas ao longo de todo o ano passado. Em 2020, foram 75 óbitos, número que já chega a 79 este ano. A Secretaria de Saúde do município avaliou que isso comprova a maior gravidade da atual segunda onda da pandemia. Os óbitos informados hoje eram:

Homem, 60 anos, cardíaco. Morador do Jardim São Francisco, ele faleceu em 7 de maio em um hospital de Campinas;

Homem, 64 anos, diabético, cardiopata e obeso. Morador do Jardim Alvorada, morreu em 8 de maio na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada.

Mulher, 62 anos, com problema cardíaco. Moradora da zona rural de Nova Odessa, ela também faleceu em 8 de maio na Unidade Respiratória.

Santa Bárbara d’Oeste informou a 502ª morte por coronavírus. A vítima era uma mulher de 60 anos que faleceu em 8 de maio. A ocupação de leitos de UTI da rede pública está em 92% nesta terça-feira – ontem, estava em 88%. Os leitos com respiradores têm 15% de ocupação e as enfermarias registram 48%. Na segunda, estava em 68%.

Sumaré informou quatro óbitos, totalizando 717 vítimas da pandemia. A cidade tem 20.491 infectados, dos quais 19.584 se recuperaram. Ainda há 90 pacientes internados, entre suspeitos e confirmados para a doença. Veja informações dos óbitos: