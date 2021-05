Com particulares cheios, ocupação de leitos com respiradores vai a 88% em Americana

Hospital Unimed está com todos os 19 leitos com respiradores ocupados - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A taxa de ocupação dos leitos com respiradores em Americana, incluindo a rede pública e privada, está em 88% nesta terça-feira (11). Os três hospitais particulares com vagas para pacientes Covid estão com lotação máxima.

São 17 internados em leitos com respiradores no Hospital São Lucas, 15 no Hospital São Francisco e 19 no Hospital Unimed.

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, 17 dos 26 leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) estão ocupados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No total, 68 pacientes estão internados utilizando respiradores nos quatro hospitais da cidade. Esse é o maior número de hospitalizados nessas condições desde o dia 20 de abril, que tinha 69 pacientes. Desde então, o número de internados não ultrapassou 64.

Enfermarias

As enfermarias dos quatro hospitais têm 58% de ocupação. Do total de 78 vagas, 45 estão com pacientes.

No Hospital Municipal, 16 dos 30 leitos estão ocupados, uma taxa de 53%. Na semana passada, a enfermaria Covid do HM chegou à lotação máxima.

No Hospital São Lucas, 5 dos 16 leitos estão ocupados (taxa de 31%). A enfermaria do Hospital São Francisco tem 10 pacientes, de um total de 14 vagas (taxa de 71%). O Hospital Unimed tem 14 internados e quatro leitos vagos (taxa de ocupação em 78%).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“A quantidade de leitos disponíveis para UTI e enfermaria está oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingenciais de cada unidade hospitalar. Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos”, explicou a prefeitura.