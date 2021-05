Mulher de 35 morre com Covid-19 em Americana

Paciente é a 514ª vítima da pandemia na cidade; ela estava internada no Hospital Municipal

Uma mulher de 35 anos morreu vítima do novo coronavírus (Covid-19) em Americana. Ela morava no bairro São Vito e, segundo a prefeitura, não há informações sobre doenças pré-existentes. A paciente é a 514ª vítima da pandemia na cidade.

A mulher estava internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e morreu no dia 8 de maio. Esse é o 19° óbito de paciente com menos de 40 anos na cidade.

Americana informou 147 novos casos. Assim, a cidade tem 16.883 casos positivos, sendo 18 internados, 514 óbitos, 460 em isolamento domiciliar e 15.891 recuperados. Há ainda 97 casos suspeitos aguardando resultados de exames.