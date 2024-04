Colisão com cavalos na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) aconteceu na noite do último dia 25

A Polícia Civil de Hortolândia pediu imagens de câmeras da concessionária CCR AutoBAn, instaladas nas proximidades do trecho da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em que ocorreu o acidente que matou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Eduardo Luiz da Silva Mota, 68, e feriu o prefeito Leitinho (PSD), na noite do último dia 25.

Prefeito Leitinho e secretário estavam em Toyota Corolla da Prefeitura de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

O LIBERAL apurou que o delegado do 2º Distrito Policial, Yan Loui Adania de Queiroz pretende identificar o local de onde saíram oito cavalos que invadiram pista, em Hortolândia, e provocaram o acidente.

Dois animais foram atropelados e um deles acabou arremessado no carro conduzido pelo secretário. O prefeito estava no banco do passageiro.

A lesão do chefe do Executivo não foi maior porque naquele ele momento estava dormindo com o banco inclinado. Mota dirigia o veículo oficial Toyota Corolla.

“O animal que já tinha sido atropelado por outros veículos caiu em cima do carro deles. Mota foi atingido na cabeça. Leitinho foi poupado”, afirmou na ocasião do acidente o vice-prefeito de Nova Odessa, Mineirinho (PSD).

A AutoBAn informou que ainda não recebeu a solicitação da Polícia Civil sobre a cessão das imagens.