Nova Odessa atinge 66% da população vacinada com ao menos uma dose

Já são 40 mil imunizados com a primeira dose da vacina e mais 16,5 mil pessoas com esquema completo

Nova Odessa atingiu nesta quarta-feira (25) a marca de 66% (dois terços) da população vacinada com ao menos uma dose contra o novo coronavírus (Covid-19).

Já são mais de 40 mil imunizados com a primeira parte do imunizante. Mais de 16 mil moradores já estão com o esquema vacinal completo.

Vacinação para todos grupos exceto adolescentes segue no ginásio municipal – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Nesta quarta, foram aplicadas mais 717 doses das vacinas, com 120 primeiras doses e 597 doses complementares. A cidade chegou assim a um total de 57.267 imunizantes utilizados desde o início da campanha.

O total de moradores com ao menos a primeira dose foi a 40.759, o equivalente a 66,87% da população total de Nova Odessa.

Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo foi a 16.508, o equivalente a 27,08% da população total, estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 60.956 pessoas.

Nova Odessa segue vacinando maiores de 18 anos, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, assim como adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (doenças crônicas, deficiências permanentes, gestantes e puérperas), nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

A cidade aguarda o envio de novos lotes de vacinas para começar a imunização dos adolescentes sem comorbidades, programada pelo Estado para a partir de segunda-feira (30).

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Santa Bárbara d’ Oeste atingiu nesta semana a mesma marca de Nova Odessa, de 66% dos moradores imunizados com ao menos a primeira parte da vacina.

Americana, Hortolândia e Sumaré já ultrapassaram a marca.