Sumaré ultrapassa a marca de 270 mil doses aplicadas contra o coronavírus

Mais de 80 mil completaram a vacinação; campanha segue para adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos e maiores de 18

Sumaré ultrapassou nesta terça-feira (24) a marca das 270 mil doses aplicadas contra o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pela prefeitura nas redes sociais. São 270.094 doses aplicadas, 189.206 da primeira, 72.673 da segunda, e 8.215 da dose única da Jansen.

Ainda segundo o Executivo, mais de 80 mil moradores já completaram a vacinação com as duas doses ou com a dose única da Jansen. Tomaram só a primeira dose e aguardam a segunda parte cerca de 190 mil habitantes.

Mais de 16 mil idosos e mais de 6 mil profissionais de saúde já completaram esquema vacinal – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2020 calcula que o município tenha cerca de 280 mil habitantes.

A campanha segue nesta quarta-feira (25) para adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, faixa etária que passou a receber a vacina na semana passada, e para maiores de 18 anos e os outros grupos prioritários anteriormente inseridos.

Duas semanas atrás, no primeiro dia em que vacinou os maiores de 18 anos, Sumaré batia recorde de vacinação em um dia, com quase 7,5 mil imunizados.

Na ocasião, o município ultrapassava a barreira de 230 mil doses aplicadas do imunizante. Ou seja, foram mais de 40 mil doses aplicadas em catorze dias.

Atendendo a pedido do LIBERAL, a Prefeitura de Sumaré estimou nesta semana que deve acabar a vacinação de adultos em dezembro.

Sumaré conta com sete pontos de imunização, que atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Pontos de vacinação: