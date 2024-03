O júri popular do padrasto Cássio Martins Camilo, 30, acusado de estuprar e matar a própria enteada, Maria Clara Calixto Nascimento, de apenas 5 anos, foi marcado para o dia 16 de maio, às 11 horas.

O julgamento vai acontecer após mais de três anos do crime, que ocorreu em dezembro de 2020, na casa da família, na Vila Real, em Hortolândia.

Maria Clara tinha 5 anos quando foi morta – Foto: Reprodução

A data ainda não tinha sido definida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, porque dependia de análise do recurso da defesa que pedia a impronúncia – ou seja, que o acusado não fosse levado a júri popular – e a desclassificação do crime de estupro contra a vítima. Mas o pedido foi rejeitado na 12ª Câmara Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

“A família espera por justiça, a mãe sempre repete que não vive, mas sobrevive após a perda da filha”, diz o assistente de acusação, o advogado Antonio Gonzales.

A reportagem não localizou o advogado do réu. O defensor que consta no processo informou ao LIBERAL que foi nomeado pela Defensoria Pública apenas para representá-lo no processo e não o acompanhará no júri.

CRIME

O corpo de Maria Clara foi encontrado em um terreno baldio, com sinais de estrangulamento e violência sexual. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro.

Segundo o MP (Ministério Público), no dia do crime, o réu estava sozinho com a criança, quando tentou molestá-la, mas ela gritou.

A vítima foi agredida e asfixiada. O corpo da menina foi colocado em um terreno e acabou localizada por uma moradora.

O homem foi preso pela polícia no dia seguinte, na casa de parentes, em Campinas.

Enquanto prestava depoimento na delegacia, várias pessoas conhecidas da vítima ameaçaram invadir a delegacia e pneus foram queimados em protesto. Ele continua preso na Penitenciária 2, de Sorocaba.